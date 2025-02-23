Консервативный блок ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах в Бундестаг

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает на прошедших в воскресенье досрочных выборах в Бундестаг, набирая около 29% голосов.

Об свидетельствуют опубликованные после закрытия избирательных участков данные экзитпола, проведенного по заказу телеканала ARD.

Второе место впервые в своей истории занимает "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая почти удвоила количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получила 19,5%. Лишь на третьей позиции расположилась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Ее поддержали около 16% избирателей. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия. За них проголосовали примерно 13,5% и 8,5% избирателей соответственно.

"Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) и Свободная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера балансируют на грани попадания в Бундестаг. Они получили около 4,7% и 4,9% голосов соответственно.

Источник: ТАСС