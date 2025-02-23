Евросоюз в марте проведет экстренный саммит по Украине
Евросоюз 6 марта проведет в Брюсселе экстренный саммит глав государств и правительств стран сообщества по конфликту на Украине и европейской обороне.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя ЕС, в ближайшее время будет объявлено, что представитель Евросовета Антониу Кошта созовет спецсовет на 6 марта.
До этого сообщалось, что власти Великобритании хотят провести саммит лидеров европейских стран по Украине после возвращения из США премьер-министра королевства Кира Стармера.
Источник: Gazeta.ru
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