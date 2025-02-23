Шольц назвал поражением результат социал-демократов на выборах

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал поражением результат Социал-демократической партии Германии на выборах в Бундестаг (парламент), признав свою ответственность за это.

"Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах", - заявил Шольц, выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине после объявления предварительных итогов прошедшего в воскресенье голосования. Шольц отметил, что в 2021 году смог добиться для СДПГ победы на выборах, поражение на прошедшем голосовании также является его ответственностью. "Я несу ответственность за этот результат", - сказал канцлер. Он также поздравил лидера консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза Фридриха Мерца с победой.

Согласно данным экзитпола телеканала ARD, блок ХДС/ХСС побеждает на выборах, набирая около 29% голосов, социал-демократы с историческим низким результатом в 16% оказались на третьем месте после "Альтернативы для Германии".

Источник: ТАСС