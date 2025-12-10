Ереван оправдывается, заявляя о согласовании повестки Армения–ЕС еще до встречи в Вашингтоне

МИД Армении попытался парировать аргументированную критику азербайджанского внешнеполитического ведомства, высказанную накануне в связи со «Стратегической повесткой партнерства ЕС–Армения».

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сделала привычный упор на «общие ценности» и «европейские устремления» Еревана.

«Стратегическая повестка партнерства между Арменией и ЕС отражает содержание двустороннего сотрудничества, сформированного и углубляющегося на основе общих ценностей и взаимных интересов… Она отражает не только европейские устремления граждан Армении, но и приверженность ЕС поддерживать суверенитет, территориальную целостность, демократию и социально-экономическую устойчивость Армении. Все это способствует усилиям, направленным на дальнейшее укрепление мира в регионе», - заявила Бадалян, передает news.am.

Однако попытки представить данный документ как инструмент «укрепления мира» выглядят неубедительно. Как справедливо отметил МИД Азербайджана, на практике «Стратегическая повестка ЕС–Армения» лишь усиливает внешнюю зависимость Еревана и создает дополнительные напряжения, подрывая перспективы формирования региональной архитектуры безопасности на основе прямого диалога между соседними странами.

Показательно и то, что армянская сторона в оправдательном ключе подчеркивает, что документ якобы был согласован еще в июне, то есть, до вашингтонской встречи лидеров США, Азербайджана и Армении. Делая акцент на сроках, Ереван пытается снять с себя ответственность и представить повестку как не имеющую отношения к текущим дипломатическим процессам.

На деле же содержание «Стратегической повестки ЕС–Армения» усиливает дисбаланс и формирует новые барьеры на пути к устойчивому миру.