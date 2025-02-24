Захарова: Взрывы рядом с генконсульством РФ в Марселе имеют признаки теракта

Три неизвестных устройства, два из которых взорвались, были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе в понедельник утром.

Об этом сообщили ТАСС в российском генконсульстве.

«Было заброшено три устройства, два взорвались, с одним сейчас работают саперы, жертв и разрушений нет»,- сообщил собеседник агентства.

Россия требует от французской стороны исчерпывающих мер по расследованию, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, требуем от страны аккредитации исчерпывающих и скорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств», - сказала дипломат.

Источник: ТАСС