В Марселе рядом с генконсульством РФ произошел взрыв

Взрыв произошел возле консульства России в Марселе, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Инцидент произошел примерно в 08:00 по местному времени (10:00 мск). На место прибыли около 30 сотрудников пожарно-спасательной службы.

Корреспондент журнала Valeurs Actuelles со своей стороны уточняет, что, вероятно, неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью. Рядом с местом происшествия был обнаружен угнанный автомобиль. По предварительным данным, речь идет пока только о материальном ущербе.

Источник: ТАСС