Лавров и Фидан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщают турецкие СМИ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

По его словам, на встрече с Фиданом обсуждались перспективы углубления сотрудничества на Южном Кавказе.

«Особое внимание мы уделили укреплению доверия между сторонами, восстановлению инфраструктуры и транспортных коммуникаций, а также совместной деятельности в рамках платформы сотрудничества «3+3» на Южном Кавказе», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров отметил, что встреча с Фиданом была в целом очень полезной.