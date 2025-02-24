 Украина готова к обмену «всех на всех» пленных с Россией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Украина готова к обмену «всех на всех» пленных с Россией

First News Media14:25 - Сегодня
Украина готова к обмену «всех на всех» пленных с Россией

Украинская сторона готова провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с европейскими лидерами в Киеве, передает Telegram-канал УНИАН.

«Это может стать шагом к завершению войны», — заявил он.

По словам Зеленского, Украина, Европа и Соединенные Штаты должны присутствовать в ходе переговоров с Россией, чтобы мирное урегулирование не было обрамлено словами о «нормализации, перезагрузке или примирении». До этого украинский лидер заявил, что готов покинуть пост президента в обмен на членство страны в НАТО.

24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Евросовета Антониу Кошта приехали в Киев в ходе запланированного визита. По данным украинского телеканала «Общественное», в Украине состоится встреча лидеров государств-союзников, в ходе которой будут подняты вопросы мирного урегулирования и рассмотрены гарантии безопасности.

Поделиться:
243

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром ...

Общество

Скандальные сеансы «лайф-коуча» Азерины: Кармическое очищение или банальный ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 8 градусов мороза

Общество

В Сабунчинском районе от отравления спиртом скончались 15 человек

В мире

Дорожная полиция предупреждает об опасности гололеда на дорогах

США могут закрыть базу в Александруполисе

Главы МИД Армении и Ирана обсудили разблокирование коммуникаций в регионе

Зеленский собирается создавать «НАТО в Украине»

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента

Зеленский ответил Трампу

Фуад Мурадов приговорен к 6 с половиной годам лишения свободы

Обрушение шахты в Казахстане: на поверхность вытащили тела семи горняков, создана правительственная комиссия - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Дорожная полиция предупреждает об опасности гололеда на дорогах

Сегодня, 17:34

США могут закрыть базу в Александруполисе

Сегодня, 17:31

Когда начнут сертифицировать новых учителей? – Официальный ответ

Сегодня, 17:30

Главы МИД Армении и Ирана обсудили разблокирование коммуникаций в регионе

Сегодня, 17:28

Фатальный исход домашних родов в Азербайджане

Сегодня, 17:27

Зеленский собирается создавать «НАТО в Украине»

Сегодня, 17:23

Блок ХДС/ХСС хочет создать коалицию с социал-демократами

Сегодня, 17:20

Движение по Баку-Шамахы-Евлах возобновлено

Сегодня, 17:10

Испания анонсировала новый пакет помощи Украине размером в €1 млрд

Сегодня, 16:41

Эмин Агаларов рассказал о важных жизненных уроках от Роберта Де Ниро – ВИДЕО

Сегодня, 16:39

Двое известных российских армян оказались в санкционном списке ЕС

Сегодня, 16:29

В Баку проходит 6-й практический интенсивный семинар для участников выставок и строителей стендов - ФОТО

Сегодня, 16:25

Супруг Хокумы Алиевой о мечтах, которым не суждено было сбыться

Сегодня, 16:10

Как снежная погода влияет на экономику Азербайджана?

Сегодня, 16:02

Эрдоган принял Лаврова

Сегодня, 15:59

Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего

Сегодня, 15:47

Омбудсмен представила ежегодный доклад по правам человека

Сегодня, 15:46

Незаконной вырубкой деревьев природе нанесен ущерб в размере более 44 тысяч манатов

Сегодня, 15:42

СМИ: План США предполагает признание за РФ некоторых территорий Украины

Сегодня, 15:13

Скончался военнослужащий Азербайджанской армии

Сегодня, 15:09
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31