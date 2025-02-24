ЕС приступил к отмене санкций в отношении Сирии

Евросоюз сегодня начал отменять санкции в отношении Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе.

Это следует из заявления Совета ЕС.

«Совет ЕС решил приостановить секторальные меры в энергетическом (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортном секторе. А также исключить пять организаций (Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines) из списка тех, на кого распространяется заморозка средств и экономических ресурсов. Кроме того, разрешается предоставлять средства и экономические ресурсы сирийскому Центральному банку», - указывается в документе.

В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.

Источник: РИА Новости