Двое известных российских армян оказались в санкционном списке ЕС

Шоумен Михаил Галустян и бизнесмен, владелец «А-проперти» Альберт Авдолян включены в 16-й пакет санкций ЕС против России.

Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

24 февраля Совет ЕС на уровне глав МИД стран-членов окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения.

В частности, Галустян включен в санкционный список за свою причастность к движению «Юнармия» и открытую поддержку политики российского президента.

«Таким образом, он поддерживает и предпринимает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – говорится в документе.

Что касается Авдоляна, то в журнале ЕС отмечается, что у него деловые интересы в энергетическом секторе, особенно в угольной промышленности. Через различные компании, в частности A-Property-Holdings и «Эльгауголь», Аводлян владеет значительными долями в российском секторе энергетической инфраструктуры.

«Таким образом, Альберт Авдалян – российский предприниматель, работающий в отраслях экономики, обеспечивающих значительный доход правительству Российской Федерации», – говорится в документе.

По данным на январь 2024 года, Авдолян ($2,2 млрд) находился на 56-м месте в списке Forbes по России.

Источник: РИА Новости