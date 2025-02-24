Испания анонсировала новый пакет помощи Украине размером в €1 млрд

Испания собирается направить Украине новый пакет военной помощи в размере €1 млрд.

Об этом 24 февраля заявил председатель правительства Испании Педро Санчес в социальной сети Х.

По его словам, в Украине должен быть достигнут «справедливый и прочный мир», от которого зависит будущее всех европейцев.

«Именно поэтому я только что объявил в Киеве, что Испания направит украинскому народу новый пакет военной помощи в размере €1 млрд», — написал он.

Источник: Известия