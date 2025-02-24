Зеленский собирается создавать «НАТО в Украине»

Украина вынуждена будет создать свой военный альянс, если ее не хотят принимать в НАТО.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на заседании Support Ukraine.

«Если НАТО для нас остается закрытой, то у нас не будет иного выбора, как строить НАТО в Украине. То есть, обеспечивать такое финансирование, производство собственного оружия, создать такие контингенты, которые будут гарантировать мир», - сказал он.

Одновременно Зеленский признал, что Украина самостоятельно этого сделать не сможет, поэтому Киеву нужно вести переговоры с союзниками и привлекать их к участию в этом альянсе.

Источник: NV