Главы МИД Армении и Ирана обсудили разблокирование коммуникаций в регионе

Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и Ирана Аббас Аракчи обсудили разблокирование коммуникаций в регионе, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась на полях заседания Совета ООН по правам человека в Женеве.

Министры обменялись мнениями относительно региональных вопросов, коснувшись усилий по установлению долговременного мира и стабильности.

«Обсуждались вопросы разблокировки региональных экономических и транспортных коммуникаций в регионе, основанной на безоговорочном уважении основополагающих принципов международного права», - говорится в сообщении.

Стороны также коснулись возможностей двустороннего сотрудничества в различных областях.

Источник: Sputnik Армения