Главы МИД Армении и Ирана обсудили разблокирование коммуникаций в регионе
Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и Ирана Аббас Аракчи обсудили разблокирование коммуникаций в регионе, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Встреча состоялась на полях заседания Совета ООН по правам человека в Женеве.
Министры обменялись мнениями относительно региональных вопросов, коснувшись усилий по установлению долговременного мира и стабильности.
«Обсуждались вопросы разблокировки региональных экономических и транспортных коммуникаций в регионе, основанной на безоговорочном уважении основополагающих принципов международного права», - говорится в сообщении.
Стороны также коснулись возможностей двустороннего сотрудничества в различных областях.
Источник: Sputnik Армения
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