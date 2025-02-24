Администрация США распорядилась срочно рассмотреть необходимость продолжения эксплуатации военной базы в греческом Александруполисе, которую правительство Греции выделило администрации Байдена для переброски вооружений на Украину и действий против России. Об этом сообщила греческая газета Dimokratia.

По словам издания, поскольку прямые переговоры делегаций США и России о судьбе Украины считаются позитивными, администрация президента Дональда Трампа больше не собирается отправлять технику и персонал в Украину, так что база в Александруполисе может быть признана ненужной. Такое решение американской администрации максимально устраивает Россию, которая из-за этой базы также отнесла Грецию к числу враждебных РФ стран, считает издание.

Вместе с тем, продолжает издание, существует проблема безопасной переброски в Украину американских сил, которые будут гарантировать безопасность и контроль за поддержанием мира между Украиной и Россией, когда будет окончательно оформлено мирное соглашение между США и РФ по Украине. По достоверной информации, российское предложение заключается в том, чтобы американские силы безопасности переправлялись по воздуху, и это связано с тем, что в воздушном пространстве Украины больше не будет бесполетных зон, утверждает газета.

Источник: ТАСС