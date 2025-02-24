Баку и Амстердам обсудили текущую ситуацию в регионе

24 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в нашей стране заместителя министра иностранных дел Нидерландов Марселя де Винка.

Как сообщили 1news.az в МИД, на встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и текущая региональная ситуация.

Стороны отметили наличие широких перспектив для развития азербайджано-нидерландских связей, подчеркнули важность политических консультаций и взаимных визитов для устранения факторов, затрудняющих развитие отношений.

Противоположная сторона была проинформирована о текущей региональной ситуации в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, проводимой работе по делимитации, а также о существующих трудностях и вызовах, препятствующих продвижению мирной повестки. Было подчеркнуто, что проблема двойных стандартов, с которой Азербайджан столкнулся как во время конфликта, так и в постконфликтный период, вызывает сожаление и не способствует усилиям по обеспечению регионального мира и восстановлению.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Нидерландов. Политические консультации возглавили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и заместитель министра иностранных дел Нидерландов Марсел де Винк.