Депутат: Азербайджан продолжит борьбу против всех форм колониализма

Азербайджан продолжит борьбу против всех форм колониализма на глобальном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Пярвана Велиева на встрече между представителями СМИ французских колоний и Форумом национальных неправительственных организаций (НПО).

Она отметила, что Бакинская инициативная группа (БИГ) стремится донести голос колоний до международной общественности:

"Мы поднимаем этот вопрос в международных организациях и пытаемся привлечь внимание ООН к проблеме колониализма. Поэтому сторонники независимости, политические лидеры, депутаты, эксперты и другие организации из Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники, Гваделупы, Уоллис и Футуна, Корсики, Реюньона, а также Майота активно участвуют в мероприятиях как в Азербайджане, так и в мире".

П. Велиева добавила, что Азербайджан продолжит борьбу против всех форм колониализма на глобальной арене: "Потому что независимость - это законное право колоний. Это можно также рассматривать как восстановление исторической справедливости".