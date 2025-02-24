Главный омбудсмен Турции: Мы представим международному сообществу доказательства зверств, совершенных Арменией в Карабахе

Уполномоченные по правам человека (Омбудсмены) Турции и Азербайджана будут укреплять сотрудничество для распространения на международном уровне доказательств бесчеловечных злодеяний, совершенных Арменией в Карабахе.

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил новый главный омбудсмен Турции Мехмет Акарча после выступления на памятном мероприятии в Великом национальном собрании Турции по случаю 33-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Главный омбудсмен отметил важность расширения сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере защиты прав человека: "Беззакония Армении в отношении Азербайджана, и продолжающееся безразличие международного сообщества к нарушениям прав человека глубоко ранят азербайджанский и турецкий народы. К сожалению, мы вновь становимся свидетелями двойных стандартов в этом вопросе. Однако я верю, что в результате нашего совместного сотрудничества мы добьемся справедливости. Как омбудсмен Турции, я всегда готов поддержать наших азербайджанских коллег в этих вопросах".