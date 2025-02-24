В Британии более 80 человек скончались из-за применения препаратов для похудения

В Великобритании свыше 80 человек умерли после применения препаратов для похудения и лечения сахарного диабета, в числе которых «Оземпик» и «Тирзепатид».

Об этом пишет Daily Mail.

На конец января было известно минимум о 22 смертельных случаях, связанных с этими препаратами. Еще 60 летальных исходов было вызвано лекарствами, предназначенными для лечения диабета II типа, отмечает издание.

По информации Daily Mail, около 35 человек не выжили в результате приема препаратов «Виктоза» и «Саксенда.

Общество неотложной медицины призвало ужесточить реализацию препаратов «Оземпик», «Тирзепатид» и других средств для снижения веса.

Источник: Gazeta.Ru