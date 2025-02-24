Австралия ввела новые санкции против России

Австралия приняла новый санкционный пакет в отношении российских граждан и организаций.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Правительство Австралии сегодня ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 70 лиц, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций. Это крупнейший пакет санкций Австралии с февраля 2022 года», — говорится в публикации.

Рестрикции касаются, в частности, объектов в оборонном, транспортном и финансовом секторах России, запрета поставки коммерческих беспилотников и комплектующих, включая предоставление связанных с ними услуг.

Также санкции также направлены против лиц и организаций, участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Австралия ввела в общей сложности более 1400 санкций.

Источник: Gazeta.Ru