Азербайджан и Оман обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО

24 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Султаната Оман шейхом Халифой Али Иссой аль Харти.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи было обсуждено двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Оманом, включая вопросы экономики, торговли, энергетической безопасности, туризма, образования, а также региональной и международной безопасности.

На встрече было отмечено значение двусторонних контактов, проводимых политических консультаций в развитии азербайджано-оманских отношений, подчеркнуто, что учреждение нашего посольства в Омане придало импульс развитию наших отношений.

Были подробно обсуждены инициативы нашей страны в области зеленой энергии, транспорта и коммуникаций, рассмотрены возможности совместных проектов в этом направлении.

Было указано значение продолжения сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения.

В этой связи констатировались успехи, достигнутые в ходе председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) и во время COP29, было подчеркнуто, что между нашей страной и Оманом появилась дополнительная возможность для сотрудничества.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Султаната Оман. Со стороны Азербайджана политические консультации возглавил заместитель министра Ялчин Рафиев, а со стороны Омана - заместитель министра шейх Халифа Али Исса аль Харти.