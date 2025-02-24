Нетаньяху заявил о планах укрепить связи с Германией при ее новом правительстве

Израиль приветствует победу на парламентских выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и надеется укрепить связи с Берлином при новом федеральном правительстве.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Поздравления [лидеру ХДС] Фридриху Мерцу и ХДС/ХСС с их очевидной победой на выборах сегодня. С нетерпением жду тесной работы с вашим будущим правительством, чтобы еще больше укрепить партнерство между нашими странами», - написал он в X.

В свою очередь, глава израильского МИД Гидеон Саар, присоединившись к этим поздравлениям, назвал Мерца «другом Израиля» и пригласил его посетить еврейское государство с визитом. «Убежден, что, как друг Израиля, вы укрепите и углубите связи между народом Германии и народом Израиля. Мы с нетерпением ждем вашего первого визита в Иерусалим в качестве канцлера», - написал Саар в X.

Источник: РИА Новости