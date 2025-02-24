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Китайская компания потребовала от холостых сотрудников вступить в брак

First News Media10:23 - Сегодня
Китайская компания потребовала от холостых сотрудников вступить в брак

Китайская компания Shuntian Chemical Group потребовала от своих холостых и разведенных сотрудников в возрасте 28-58 лет вступить в брак под угрозой увольнения.

Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Руководство компании решило, что холостые работники, которые так и не вступят в брак до конца марта, должны будут написать открытое письмо, в котором подвергнут себя критике. Затем они обязаны жениться до конца июня, если этого не произойдет, организация проанализирует их работу. В конце сентября оставшиеся холостыми сотрудники будут уволены.

Источник: Лента.ру

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