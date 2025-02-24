СМИ: Папа Римский трижды за ночь терял сознание

Папа Римский Франциск трижды за ночь терял сознание и переставал самостоятельно дышать.

Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил Telegram-канал «Октагон» со ссылкой на источник в пресс-службе Святого престола.

По его данным, Папу Римского снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его готовят к ежедневной процедуре переливания крови. Кроме того, отменены и все визиты к нему со стороны официальных лиц государства и стран католического мира.

— Ватикан готовит комиссию для проведения конклава и похоронный совет. Этаж в клинике, где находится Папа, полностью окружен карабинерами, — говорится в публикации.

Однако издание Vatican News позже сообщило о том, что Папа Римский хорошо провел минувшую ночь в больнице.

У госпитализированного главы Римско-католической церкви выявили двустороннюю пневмонию, к которой присоединилась полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита. Кроме того, 23 февраля состояние Папы Римского Франциска оставалось критическим, хотя он находился в сознании.