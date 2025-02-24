Главы МИД ЕС утвердили 16-й пакет санкций против РФ

Главы МИД ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои дипломатические источники.

Агентство сообщило об этом до завершения прибытия всех министров в Брюссель и начала встречи Совета ЕС, однако это нормальная ситуация, поскольку министры иностранных дел обычно утверждают санкционные пакеты против России по письменной процедуре до начала личной встречи.

ЕС включил в черный список 48 физических и 35 юридических лиц. Санкции также ввели против 74 судов, якобы входящих в теневой флот РФ.

Источник: ТАСС