ЕС передаст Украине новый пакет военной помощи
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС представит новый пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Каллас, в настоящее время идет обсуждение того, что в него войдет.
«Мы обсуждаем и, надеюсь, примем 16-й пакет санкций против России, который включает [ограничения] в отношении как игровых консолей, так и теневого флота», — отметила Каллас.
Она уточнила, что ЕС также в краткосрочной перспективе намерен обеспечить Украину снарядами, обсуждение этого вопроса также ведется.
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