ЕС передаст Украине новый пакет военной помощи

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС представит новый пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Каллас, в настоящее время идет обсуждение того, что в него войдет.

«Мы обсуждаем и, надеюсь, примем 16-й пакет санкций против России, который включает [ограничения] в отношении как игровых консолей, так и теневого флота», — отметила Каллас.

Она уточнила, что ЕС также в краткосрочной перспективе намерен обеспечить Украину снарядами, обсуждение этого вопроса также ведется.