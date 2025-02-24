Лидер ХДС/ХСС Мерц: Рано или поздно отношения с РФ придется наладить

Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что рано или поздно придется наладить отношения с Россией.

Его слова передает РИА Новости.

Мерц подчеркнул, что Россия исторически и культурно является европейским государством.

«В один прекрасный день настанет необходимость, когда нужно будет предпринять серьезную попытку налаживания отношений с ней», — отметил политик.