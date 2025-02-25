Министр: Азербайджан скоро получит пакистанские истребители JF-17 Thunder

Азербайджан в скором времени получит из Пакистана первую партию истребителей JF-17 Thunder.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом сообщил министр информации Пакистана Атта Тарар.

«Азербайджан вскоре получит первую партию истребителей JF-17 Thunder из Пакистана, и в будущем возможно их совместное производство», - сообщил Тарар.

24 февраля премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, участвуя в пакистано-азербайджанском бизнес-форуме в Баку вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, подчеркнул важность укрепления оборонного сотрудничества между двумя странами.

«Сейчас настало время, когда Пакистан и Азербайджан должны поднять состояние нынешних прекрасных стратегических отношений в области обороны на гораздо более высокий уровень. Мы должны создать совместный производственный потенциал в области обороны, чему абсолютно привержены обе стороны. И когда азербайджанская делегация посетит Пакистан в апреле, это станет одним из приоритетных пунктов повестки дня делегации. Мы будем готовы к серьезным и искренним обсуждениям и переговорам по этому поводу», - сказал пакистанский премьер.

По его словам, истребители JF-17 - это еще один дорогостоящий продукт, по которому Пакистан и Азербайджан активно сотрудничают.

Отметим, что 25 сентября 2024 года Президенту Азербайджана были представлены пакистанские истребители JF-17C (Block III).

Истребители JF-17C являются совместным проектом Пакистанского авиационного комплекса и китайской авиационной корпорации Chengdu. Они включены в арсенал Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Ранее в СМИ сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана заключило контракт с Пакистанским авиационным комплексом на закупку таких истребителей. По их данным, стоимость контракта составляет $1,6 млрд и включает также поставку боеприпасов и обучение пилотов.

JF-17C (Block III) является последней модификацией данного типа истребителя. Самолет может нести 8 ракет различного типа, современные радары и систему электронной защиты.