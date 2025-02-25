Глава Совфеда РФ обсудила со спикером парламента Армении свой предстоящий визит в Иреван
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совершит официальный визит в Иреван «для придания нового импульса российско-армянским межгосударственным отношениям».
Об этом шла речь в ходе телефонного разговора спикера СФ с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, который состоялся по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.
«Собеседники также обсудили детали предстоящего официального визита председателя СФ в Ереван по приглашению армянского коллеги в свете необходимости придания нового импульса российско-армянским межгосударственным отношениям», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СФ.
По словам Матвиенко, «визит необходимо содержательно подготовить».
Дата визита не названа.
В сообщении также отмечается, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по международной и региональной повестке «через призму парламентской дипломатии».
Источник: ТАСС