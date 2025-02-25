Польша предложила США разместить больше войск в стране

Польша готова принять на своей территории дополнительный военный контингент США, если новое правительство Германии откажется это сделать.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat.

«Если Германия не хочет американских войск, не хочет партнерства с Соединенными Штатами, мы очень охотно примем партнерство с США. Как президент Польши, я могу сказать со всей ответственностью: я заинтересован в том, чтобы все сотрудничество, которое Германия имеет с США, перенести в Польшу. Очень охотно», - сказал Дуда.

Так он прокомментировал заявление лидера консервативного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз, набравшего наибольшее количество голосов на выборах в Бундестаг, и кандидата на пост федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном отказе от такой формы партнерства с США.

Отвечая на вопрос об идее создания общей армии в рамках Евросоюза, Дуда заявил, что для Польши «надежным союзником являются, прежде всего, США, которые за последние сто лет неоднократно показывали, что, возвращаясь в игру, они способны прервать любой вооруженный конфликт, прекратить его».