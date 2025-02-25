Во Франции призвали к досрочным выборам из-за унижения Макрона в США
Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал унижением произошедшее с французским президентом Эммануэлем Макроном во время визита в США.
Политик прокомментировал отказ президента США Дональда Трамп выйти поприветствовать французского лидера, когда его машина подъехала к Белому дому.
«Какое унижение после стольких лет раболепства… Когда Франция перестает думать самостоятельно, вот как это заканчивается», - написал он в соцсети X.
Дюпон-Эньян также призвал в срочном порядке организовать внеочередные президентские выборы в стране для «появления независимой Франции».
Напомним, Макрон прибыл с официальным визитом в Вашингтон для обсуждения с Трампом вопросов, касающихся конфликта на Украине, желая заставить его отказаться от двусторонних мирных переговоров с Россией. Однако после переговоров он заявил, что поддерживает переговоры президентов России и США.
Источник: Лента.ру