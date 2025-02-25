Король Бахрейна принял Лейлу и Арзу Алиевых - ФОТО

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа принял делегацию Фонда Гейдара Алиева, находящуюся с визитом в Королевстве Бахрейн.

Как сообщает Trend, в ходе встречи с Лейлой Алиевой и Арзу Алиевой были обсуждены существующие связи, дружеские отношения и сотрудничество между двумя странами, проекты по расширению этих связей, а также международные проекты Фонда Гейдара Алиева.

Лейла Алиева передала Королю Хамаду бен Исе Аль Халифе искренние приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также его приглашение посетить Азербайджан.

Король Хамад бен Иса Аль Халифа отметил высокий авторитет Азербайджана и Президента Ильхама Алиева как в регионе, так и в мире, и высоко оценил проводимые в стране работы по восстановлению и строительству.

Хамад бен Иса Аль Халифа вновь поздравил Азербайджан с успешной организацией конференции COP29 в Баку. Он отметил, что Азербайджан неизменно принимает международные мероприятия на высоком уровне и подчеркнул постоянную поддержку, которую страна оказывает реализации таких международных инициатив.

В ходе встречи было отмечено, что продолжающийся политический диалог между Азербайджаном и Бахрейном придает импульс сотрудничеству в сфере экономики и культуры. Было подчеркнуто, что презентация международного арт-проекта MAMA “Мать-природа” в столице Манаме в течение почти месяца является ярким свидетельством тесных культурных связей между двумя странами.

Бахрейн стал первой страной, принявшей у себя этот международный проект, после презентации в 2024 году в Центре Гейдара Алиева в Баку. Было отмечено, что культурные проекты вносят вклад в дальнейшее расширение межгосударственных связей между Азербайджаном и Бахрейном, а также в углубление отношений между народами двух стран.

В этом контексте была отмечена значимость международных проектов возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева, охватывающих различные сферы.

В ходе встречи особое внимание было уделено гуманитарным проектам Фонда, реализуемым в других странах, а также деятельности Лейлы Алиевой и Арзу Алиевой в рамках проектов Фонда, направленных на развитие образования и культуры.