Правительство Армении не заинтересовано в обеспечении мира и уважения прав человека – Заявление

В своем выступлении на заседании высокого уровня 56-й сессии Совета ООН по правам человека 24 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян озвучил противоречащие концепции прав человека и препятствующие мирным усилиям в регионе мнения, пытаясь оправдать группу военных преступников, суд над которыми в настоящее время продолжается в Азербайджане.

Прежде всего, отметим, что попытка министра А.Мирзояна в годовщину Ходжалинского геноцида, совершенного его страной 25-26 февраля 1992 года, подорвать правосудие в отношении обвиняемых в этом преступлении лиц является неуважением к памяти жертв геноцида.

Глава МИД Армении поднимает вопрос об армянах, переехавших из Азербайджана, и пытается привлечь к этому вопросу механизмы ООН по правам человека, что является очередным лицемерием с его стороны. Основная задача Армении в области прав человека – обеспечить мирное, безопасное и достойное возвращение жителей Западного Азербайджана, насильственно изгнанных ею же со своей нынешней территории.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается: «Мы хотели бы обратить внимание правительства Армении, которое часто ссылается на Алматинскую декларацию 1991 года, что после подписания этой декларации Армения расширила свои нападения на Азербайджан, оккупировала 20 процентов страны и подвергла почти 800 тысяч азербайджанцев этнической чистке. Мир достигается не ссылкой на какой-то документ, а конкретными шагами. Стремительное вооружение Армении и невыполнение своих обязательств по созданию условий для беспрепятственного транзита не служат миру.

Все это еще раз доказывает, что правительство Армении не заинтересовано в обеспечении мира и уважения прав человека. Как Община Западного Азербайджана, мы требуем, чтобы правительство Армении прекратило свою неконструктивную политику, создало условия для возвращения азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, и предприняло соответствующие шаги для установления мира».

Источник: АЗЕРТАДЖ