Состоялось очередное заседание Рабочей группы по подготовке и проведению III Игр стран СНГ 2025 года в Азербайджане

Началась активная подготовка к проведению III Игр стран СНГ 2025 года в Азербайджанской Республике. 24 февраля в онлайн-формате состоялось заседание соответствующей Рабочей группы.

В заседании приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Участники встречи приняли к сведению информацию Министерства молодежи и спорта Азербайджана о ходе подготовки Игр и предложений по проекту Регламента III Игр стран СНГ, который рекомендовано представить к утверждению Советом по физической культуре и спорту.

Было решено предложить отработать до 28 февраля дисциплины и виды программы (включая возрастные категории) соревнований по видам спорта Игр с ответственными лицами, предложенными азербайджанской стороной.

Органам государственной власти в области физической культуры и спорта государств – участников СНГ предложено в установленном порядке определить и проинформировать до 7 марта Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики об ответственных лицах за процесс заявки спортивных делегаций своих стран на цифровой платформе аккредитации участников Игр.

Отметим, что III Игры стран СНГ будут проходить с 28 сентября по 8 октября в городе Гянджа, который является «Спортивной столицей Содружества Независимых Государств в 2025 году», а также городах Мингячевир, Габала, Шеки, Гёйгёль и Ханкенди.

Состязания предлагается провести по 23 видам спорта.

Ожидается, что для участия в Играх будут приглашены не только спортивные делегации стран СНГ, но и спортсмены из ряда других стран.

Источник: АЗЕРТАДЖ