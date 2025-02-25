Латвийские парламентарии против попыток оправдать Варданяна

15 латвийских депутатов подписали коллективное письмо против Рубена Варданяна, выразив обеспокоенность его действиями и поддержкой, которую он получает от международных правозащитных организаций и СМИ.

Таким образом, латвийские парламентарии заявили о поддержке усилий Азербайджана по соблюдению международного права и привлечению к ответственности руководителей сепаратистского движения, которое на протяжении десятилетий получало поддержку от Кремля.

Проходящий в Баку судебный процесс над Рубеном Варданяном, известным как «кошелек Путина», и другими сепаратистами Карабаха подает пример международному сообществу и отправляет четкий сигнал тем, кто продолжает подрывать суверенитет своих государств в интересах Кремля: ответственность неизбежна, наказания не избежать.

Поддержку латвийских депутатов в продвижении реалий в мире, в частности, в Украине, отметил в своей публикации в соцсети и украинский эксперт, старший аналитик Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Анатолий Октисюк.

«Балтийские союзники являются лидерами в продвижении украинской повестки в Европе. Вы стали нашими главными лоббистами в Европе, задавая правильное направление и строя позитивное будущее. При этом очень важно, чтобы балтийские партнеры прилагали много усилий для переформатирования постсоветского пространства и отделения других стран от российского влияния.

Ваши депутаты постоянно подчеркивают важность борьбы с российской пропагандой и дезинформацией не только в Украине, но и в Молдове, и на Кавказе. Балтийские партнеры всегда справедливо относятся к России и считают ее постоянным врагом и угрозой всем демократиям», - отметил он.

«Хорошо организованная кампания», – так охарактеризовал newsroomin.eu в статье «Правозащитники или пропагандисты? Кто стоит за кампанией в защиту Варданяна» поддержку Варданяна со стороны людей, «которые годами ничего не писали ни об Армении, ни о непризнанной республике, внезапно объединившихся, чтобы рассказать о его страданиях».

Как отмечает издание, судебные заседания проходят в Бакинском военном суде, на скамье подсудимых 15 человек, однако в кремлевских и других международных СМИ в заголовках судебного процесса упоминается только один из обвиняемых — Рубен Варданян.

«В его защиту выступили российские пропагандисты, международная правозащитная организация Amnesty International, группа россиян, бежавших за границу после конфликта в Украине, и даже комментатор The Washington Post. Российские журналисты перепечатывают заявления Варданяна.

Комментатор The Washington Post Дэвид Игнациус посвятил Варданяну не просто пост, а целый панегирик, в конце которого он обращается к президенту Трампу с просьбой помочь «порядочному человеку избежать преследований».

Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, в своем заявлении в защиту Варданяна называет его «известным бизнесменом и филантропом». Удивительно, что никто из этих защитников Варданяна не упоминает о том, что долгое время он был доверенным лицом Владимира Путина, годами работая в интересах друзей Путина и фактически являясь одним из столпов российского режима.

До 17 октября прошлого года Варданян через компанию «Автоинвест» владел 24% акций КамАЗа — компании, производящей грузовики и бронетехнику для российской армии, которая уже три года ведет незаконную войну против Украины. Основным акционером этой компании является «Ростех», который с 2022 года находится под санкциями со стороны США и Евросоюза.

Может быть, все эти добрые друзья и защитники Варданяна не знают об этом или вдруг забыли, что не соответствует образу простого «бизнесмена и филантропа»?

Известно, что деньги могут стереть любую память. Но, к счастью, не для всех», - пишет издание.

В статье также отмечается, что это не первая кампания по обелению образа Рубена Варданяна.

«В апреле прошлого года зависимые от Кремля российские СМИ сообщили, что неназванная группа выдвинула Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира. В то же время началась пиар-кампания, в которой Варданяна представляли как «голубя мира»: филантропа, борца за права армянского народа и просто хорошего человека».

Тогда на это обратили внимание парламентарии нескольких европейских стран. Они выразили обеспокоенность тем, что выдвижение Варданяна на соискание столь престижной премии противоречит ценностям демократического сообщества и самого Нобелевского комитета. По мнению парламентариев, выдвижение Варданяна является гибридной операцией российского влияния.

Стоит также отметить, что ряд украинских и латвийских политиков обратились к общественности с просьбой не защищать Варданяна, давнего сообщника Путина. Они призвали людей не поддаваться на пиар-кампанию по обелению его имиджа и помнить, кто он на самом деле», - пишет издание.