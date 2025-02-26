«Эта скорбь всегда будет жить в наших сердцах»: Эрдоган чтит память жертв Ходжалинского геноцида

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикацией в связи с 33-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

«Эту боль мы не забудем никогда, эта скорбь всегда будет жить в наших сердцах – в 33-ю годовщину Ходжалинского геноцида чту память убитых азербайджанских братьев», - написал турецкий лидер.

«Выражаю соболезнования братскому азербайджанскому народу, с которым мы вместе в хорошие и плохие дни», - отметил Эрдоган.