«Эта скорбь всегда будет жить в наших сердцах»: Эрдоган чтит память жертв Ходжалинского геноцида
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в своих аккаунтах в соцсетях публикацией в связи с 33-й годовщиной Ходжалинской трагедии.
«Эту боль мы не забудем никогда, эта скорбь всегда будет жить в наших сердцах – в 33-ю годовщину Ходжалинского геноцида чту память убитых азербайджанских братьев», - написал турецкий лидер.
«Выражаю соболезнования братскому азербайджанскому народу, с которым мы вместе в хорошие и плохие дни», - отметил Эрдоган.
Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.
İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. pic.twitter.com/vpWyfRseLq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2025