Замглавы МИД Азербайджана рассказал на сессии Совета ООН по правам человека о вызовах мирному процессу между Баку и Иреваном

23-26 февраля замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов находился с рабочим визитом в Женеве для участия в сегменте высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает МИД АР.

В рамках визита Э.Мамедов выступил на указанном мероприятии, а также провел ряд двусторонних встреч.

В ходе выступления замминистра коснулся ситуации в регионе в постконфликтный период, работы в рамках госпрограммы по «Великому возвращению», нынешнего состояния процесса по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, имеющихся вызовов, в том числе, содержащихся в Конституции Армении притязаниях на территориальную целостность Азербайджана, а также ответил на претензии главы МИД Армении, которые тот озвучил в ходе своего выступления.

Также Э.Мамедов проинформировал о процессах в международных судах по фактам военных преступлений Армении в период конфликта, отметил необходимость выяснения судеб пропавших без вести лиц, важности борьбы с минной угрозой, коснулся усилий по восстановлению прав азербайджанцев, изгнанных со своих исторических земель на нынешней территории Армении.