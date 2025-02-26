Депутат Госдумы: Никто не в силе разрушить насчитывающие столетия дружеские и братские отношения между Россией и Азербайджаном

Россия и Азербайджан успешно сотрудничают на протяжении последних трех лет. Силы, стремящиеся негативно повлиять на связи двух стран, не смогут разрушить насчитывающие столетия дружеские и братские отношения между РФ и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат, первый заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы РФ Алексей Чепа на круглом столе на тему "Три года Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном".

Депутат отметил, что подписание данного документа три года назад вывела отношения двух стран на абсолютно новый уровень: "Я уверен, что наши отношения будут укрепляться и обе стороны будут прилагать для этого совместные усилия. Год назад, в январе, Россия и Азербайджан подписали очень важную дорожную карту по экономическому развитию на 2026 год. Это ключевой момент, который будет определять взаимодействие не только двух государств, но и развитие всего региона. Вот, и здесь роль Азербайджана велика. Я думаю, что те задачи, которые были поставлены при составлении этой дорожной карты, будут планомерно выполняться в последующие годы".