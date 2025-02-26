Пашинян: Два пункта мирного договора с Азербайджаном до сих пор не согласованы

Два пункта мирного договора между Азербайджаном и Арменией до сих пор не согласованы.

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с журналистами.

Глава правительства сообщил, что накануне Иреван получил ответ от Баку по проекту соглашения.

«Это уже 12-е поправка к мирному договору. Документ отражает отношение Азербайджана к нашим предыдущим предложениям. В настоящее время мы проводим анализ для формирования ответных инициатив», — отметил премьер-министр.

По его словам, стороны не смогли прийти к соглашению по вопросу размещения европейских наблюдателей на границе и Баку пока не дал официального ответа на предложение Иревана об открытии коммуникаций.

«Мы представили свои предложения и надеемся получить положительный ответ от Азербайджана. Речь идет о восстановлении железнодорожного сообщения между двумя странами, а также о транзите грузов в Нахчыван через суверенную территорию Армении из западных районов Азербайджана.В свою очередь, Армения получит возможность железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Мегри», — добавил Пашинян.

«Есть ряд нюансов. Стороны не смогли прийти к соглашению по вопросу размещения европейских наблюдателей на границе.Баку пока не дал официального ответа на предложение Иревана об открытии коммуникаций», — подчеркнул глава правительства.