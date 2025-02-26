Почти половина опрошенных россиян выступили за разрешение смертной казни

Почти половина (49%) опрошенных «ВЦИОМ-Спутник» россиян считают, что смертную казнь нужно разрешить, а четверть отмечает, что нужно сохранить нынешнее положение, при котором в РФ наложен мораторий на смертную казнь. Это следует из результатов опроса.

Четверть - 26% отмечают, что лучшим решением о смертной казни является сохранение нынешнего положения, при котором в России наложен мораторий на смертную казнь, в 15% считают, что лучшее решение - смертную казнь полностью отменить.

В то же время для 37% опрошенных скорее важно, будет ли в России применяться смертная казнь или нет, для 36% - безусловно важно, а для 11% - скорее не важно.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости