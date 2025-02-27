Сегодня Оджалан обратится к РКК

Сегодня ожидается призыв Демократической партии (DEM) к террористической организации РКК сложить оружие.

Как сообщает Тurkiye, ожидается, что заявление будет транслироваться на гигантских экранах на площадях городов Диярбакыр и Ван.

Провинциальные организации партии DEM в Диярбакыре и Ване пригласили всех посмотреть заявление в своих сообщениях в социальных сетях.

Согласно информации, ожидается, что в заявлении лидер террористов Оджалан обратится к террористической организации РКК с призывом о том, что с терроризмом покончено.

Ожидается также, что он заявит, что террористическая организация должна самораспуститься. Он обратится к террористической организации со словами: «Соберите свой конгресс. Объявите, что РКК распущена».