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Сегодня Оджалан обратится к РКК

First News Media13:35 - Сегодня
Сегодня Оджалан обратится к РКК

Сегодня ожидается призыв Демократической партии (DEM) к террористической организации РКК сложить оружие.

Как сообщает Тurkiye, ожидается, что заявление будет транслироваться на гигантских экранах на площадях городов Диярбакыр и Ван.

Провинциальные организации партии DEM в Диярбакыре и Ване пригласили всех посмотреть заявление в своих сообщениях в социальных сетях.

Согласно информации, ожидается, что в заявлении лидер террористов Оджалан обратится к террористической организации РКК с призывом о том, что с терроризмом покончено.

Ожидается также, что он заявит, что террористическая организация должна самораспуститься. Он обратится к террористической организации со словами: «Соберите свой конгресс. Объявите, что РКК распущена».

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