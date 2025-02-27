Президент Гвинеи-Бисау прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало 27 февраля прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Гвинеи-Бисау встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.