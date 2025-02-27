Матвиенко рассказала о помехе для сотрудничества России и Турции

Давление и односторонние санкции в отношении России и Турции мешают развитию сотрудничества двух стран, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации.

«Довольно признательны, Турция признает оценку незаконности односторонних санкций, которые принимаются к той или иной стране и, конечно, те санкции, давление, которое оказывается на наши страны – они, безусловно, сдерживают более широкое сотрудничество сотрудничества, но мы суверенные государства – вправе производить расчеты в национальных валютах, найти механизмы взаиморасчётов, которые были бы взаимоприемлемы для бизнеса Турции, для бизнеса России и, в целом, для развития нашего сотрудничества», - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом.

Источник: РИА Новости