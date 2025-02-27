Москва рассчитывает, что переговоры с США положат начало серии консультаций

Москва рассчитывает, что начавшиеся в Стамбуле переговоры российских и американских высокопоставленных дипломатов положат начало серии двусторонних консультаций.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают российские СМИ.

«Сегодня в Стамбуле в развитие серии двусторонних контактов на высшем и высоком уровне проходит экспертная встреча по поиску путей решения многих так называемых раздражителей, которые сохраняются, к сожалению, в двустороннем диалоге из-за той почвы, которую создавали своими деструктивными действиями предыдущие американские администрации. Эти проблемные вопросы накопились в результате противоправной деятельности нескольких предыдущих команд в Белом доме», - сказала Мария Захарова.

«Как вы знаете, Россия была вынуждена пойти на зеркальные меры, и осознание того, что так продолжаться бесконечно не может, сейчас, наконец, оно стало очевидным и для новой команды в Белом доме. Мы всегда говорили о том, что ухудшение, разрушение двусторонних отношений - это не наш выбор, но отвечать, естественно, мы всегда отвечали», - отметила она.

«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В Стамбуле проходят переговоры между представителями РФ и США.