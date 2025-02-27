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Община: Принятый Европарламентом и парламентом Армении документ свидетельствует о неуважении к правам человека

First News Media18:16 - Сегодня
Община: Принятый Европарламентом и парламентом Армении документ свидетельствует о неуважении к правам человека

Будучи Общиной Западного Азербайджана (ОЗА), мы осуждаем и всецело отвергаем итоговый документ, принятый на заседании Комитета парламентского партнерства Европейский Союз (ЕС)-Армения, состоявшемся 25 февраля.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также говорится: «Документ, принятый Европейским парламентом и парламентом Армении, является расистским по своей сути, свидетельствует о неуважении к правам человека, носит характер посягательства на территориальную целостность Азербайджана и служит разжиганию новой войны в регионе.

Армения, оккупировавшая 20 процентов территории Азербайджана, разрушившая около тысячи городов и сел, убившая более 20 тысяч азербайджанцев на территории Азербайджана, ставшая виновником исчезновения почти 4 тысяч азербайджанцев, загрязнившая 13 процентов территории Азербайджана миллионами мин и неразорвавшихся боеприпасов, преподносится как воплощение «демократии» и «голубь мира». Как будто не Армения, руководствуясь расистской идеологией, подвергла этнической чистке более миллиона азербайджанцев на своей территории и на некогда оккупированных ею территориях Азербайджана. Проявляющие на протяжении более тридцати лет равнодушие к судьбе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, теперь поднимают вопросы, касающиеся армян, добровольно уехавших из Карабахского региона Азербайджана, что является примером вопиющей расовой дискриминации. Европейский парламент, который игнорирует факты массового и систематического уничтожения азербайджанского культурного наследия в Армении, нарушенных имущественных прав азербайджанцев и их права на возвращение, не имеет морального права говорить о правах человека и гуманитарном праве.

Призыв к освобождению лиц, привлеченных к судебной ответственности по подозрению в совершении геноцида, в годовщину Ходжалинской трагедии является нарушением независимости суда, неуважением к памяти жертв Ходжалы. Подобные призывы, по сути, оправдывают военные преступления, совершенные Арменией против азербайджанского народа, обещают Армении безнаказанность и поощряют ее к повторению подобных преступлений.

Многочисленные ссылки в документе на Европейский фонд мира и Миссию Европейского Союза в Армении (EUMA), которые служат милитаристским целям, свидетельствуют о том, что Европейский Союз продолжит милитаризацию Армении.

Ссылка на так называемую Минскую группу ОБСЕ, ее печально известные Мадридские принципы не оставляет сомнений в том, что истинным намерением авторов этого заявления является создание нового конфликта в регионе.

Особого внимания заслуживает тот факт, что это заявление было одобрено и парламентом Армении, где правящая партия имеет большинство. Это свидетельствует о неискренности правительства Армении в мирных переговорах, которое использует их как прикрытие для завершения своей программы массовой милитаризации.

Призываем международное сообщество выступить против этих шагов Армении и Европейского Союза, препятствующих миру».

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