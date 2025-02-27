Переписки в Telegram станут платными

Telegram начал тестировать функцию «Платные сообщения».

Об этом сообщает канал Telegram Info.

Пользователи Telegram стали замечать, что в мессенджере началось тестирование функции «Платные сообщения», которая будет доступна в личных и групповых чатах.

С ее внедрением пользователи смогут регулировать количество звезд, необходимых для отправки сообщений. Настройка платных сообщений будет доступна как в личных чатах, так и в группах в виде комментариев. Настройки платных сообщений могут варьироваться в зависимости от типа чата.

На данный момент функция доступна только некоторым пользователям на тестовом сервере Telegram, и подробная информация о других аспектах пока не разглашается.