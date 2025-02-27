«Праздник детства»: Что подарили Эрдогану на день рождения - ФОТО - ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал вчера день рождения – главе государства исполнился 71 год.

Как сообщает NTV, президента поздравили в партии Справедливости и развития (AKP), которую он возглавляет.

В штаб-квартире партии на заседании молодежного отделения члены AKP поздравили президента Эрдогана.

Ему подарили баскетбольный мяч.

Председатель молодежного отделения партии Юсуф Ибиш поделился этим моментом в соцсетях: «Мяч на вашей стороне, пусть противник опасается. Желаем, чтобы все ваши «броски» были трехочковыми. С днем рождения, господин президент».

В своих аккаунтах в соцсетях главу Турецкого государства поздравили как функционеры правящей партии, так и члены Кабинета министров Турции.

Турецкие издания напоминают, что в юные годы Реджеп Тайип Эрдоган увлекался спортом, какое-то время он даже был капитаном школьной команды, потом стал выступать за местный полупрофессиональный клуб «Касымпаша» (стамбульский район, где родился Эрдоган). Сегодня стадион, на котором «Касымпаша» проводит домашние матчи, носит имя Эрдогана.

Источники: NTV, ÜlkeTV