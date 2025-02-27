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Началось судебное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлений

First News Media12:05 - Сегодня
Началось судебное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлений

В Бакинском судебном комплексе началось очередное судебное заседание по по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.

Заседание проходит под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Напомним, что на прошедшем процессе завершено оглашение прокурорами обвинительного акта.

Обвиняемыми по делу числятся 15 человек: Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Лева Мнацаканян, Давид Манукян, Гарик Мартиросян, Меликсет Пашаян, Давит Аллахвердян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Василий Бегларян и Эрик Газарян. В соответствии с периодами участия в преступном сообществе, подсудимые обвиняются по следующим статьям УК АР: 100 (планирование и ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 103 (геноцид), 105 (истребление населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (создание преступного сообщества (организации)), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (угрозы безопасности авиации), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп).

Источник: Report

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