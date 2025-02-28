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Что нужно учитывать водителям при длительных поездках?

Фаига Мамедова13:07 - Сегодня
Что нужно учитывать водителям при длительных поездках?

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) призывает планирующих дальние поездки водителей соблюдать меры безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГУГДП, водителям следует обращать внимание на безопасность дорожного движения и придерживаться нескольких важных рекомендаций:

1. Выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям — учитывайте погодные условия и состояние дороги при соблюдении ограничений скорости. То, что обычно считается безопасной скоростью, может быть опасным в непогоду или на перегруженных дорогах.

2. Будьте внимательны за рулем — сохраняйте концентрацию и соблюдайте осторожность. Использование мобильного телефона, усталость или другие отвлекающие факторы увеличивают риск аварий.

3. Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности — каждый пассажир должен быть пристегнут. Это поможет сохранить жизнь водителю и пассажирам.

4. Проверьте техническое состояние автомобиля — перед длительной поездкой убедитесь в исправности тормозной системы, освещения и шин.

5. Соблюдайте указания дорожной полиции — при получении информации об ограничениях движения или изменениях в дорожной ситуации немедленно выполняйте рекомендации сотрудников ГУГДП.

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