Экс-министр обороны Армении призвал оппозицию объединиться для свержения властей

Бывший министр обороны Армении, депутат Сейран Оганян заявил, что оппозиционное поле открыто для сотрудничества, и призвал все оппозиционные силы объединиться, чтобы устранить действующие в стране власти, пишут армянские СМИ.

«Оппозиция должна объединиться, чтобы остановить уничтожение Армении», - подчеркнул Оганян.

Он добавил, что шаги оппозиции будут зависеть от текущей ситуации, и отметил, что смена власти возможна до выборов.

Оганян также заявил, что если власти не изменятся до выборов, то именно выборы станут той платформой, где любая сформировавшаяся политическая сила и лидер смогут остановить процесс «уничтожения Армении».