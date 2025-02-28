«Капуста, лук, картошка…» Лукашенко указал, что свое должно быть людям по карману

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля на совещании по новой системе регулирования цен подчеркнул, что отечественная продукция должна быть людям по карману, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что показатель инфляции в Беларуси в целом небольшой, вместе с тем по некоторым группам товаров статистика не такая оптимистичная. «Речь прежде всего об овощах. Цены на них зимой ежегодно повышаются на 15-20%. А что вы мне обещали в правительстве?» - отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил о своих требованиях: если в зимне-весенний период на полках в магазинах не хватает тех же помидоров и огурцов, значит, надо подумать над тем, чтобы вовремя и в нужном количестве вырастить эту продукцию.

«Давайте построим теплицы, мы это можем делать. Это мгновенно делается. Давайте построим, и будем получать больше. Тогда мне в правительстве заявили: «Подсветим - и огурцы, и помидоры вырастут сами». Подсветили? Да, подсветили: из тысячи гектаров на пятидесяти подсветили. Да вы светите, не светите - это ваше дело. Но должен быть результат», - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание на себестоимость производимой продукции. По его мнению, она остается высокой.

«Затраты у нас непомерные и отвратительно работаем. Допустим, огурцы и помидоры. Все кричат: «Минусовая рентабельность. Не можем». А кто разобрался с затратами? Хоть один губернатор нос туда воткнул? Я уже не говорю про Снопкова (первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. - Прим. БЕЛТА), которому было поручено решить эту проблему. Кто с затратами разобрался? - спросил глава государства. - Если в хозяйстве теплица и там минус восемь себестоимость получилась. Так вы посмотрите, может, там непонятные затраты. Если так, тогда пускай руководитель ездит на сивом коне, а не на мерседесе. Или нет? Вы посмотрели, с чего складывается эта себестоимость. Может, этот руководитель всем нам не только к праздникам, но и к утренней или к вечерней трапезе привозит корзинами продукцию? И вы что, думаете, он из своей зарплаты вам привозит? Нет, это все кладется на себестоимость и входит в цену».

Президент пояснил, что он специально утрирует эти факты, чтобы продемонстрировать, из чего порой может складываться себестоимость продукции.

«Давайте посмотрим, какая себестоимость огурца, помидора, и определим (если уже из практики исходить) хозяйства, на которые должны равняться. Оно будет не самое лучшее по рентабельности того же огурца и помидора, но не самое худшее. Тогда худшие будут вынуждены подтянуться до середины, а те, кто выше среднего, будут нормально жить. Кто сегодня мне скажет, где какая себестоимость этого огурца и помидора? Никто. Вот ваша работа», - заметил Александр Лукашенко.

Он потребовал доложить о ситуации и принятых мерах по обеспечению доступности этой витаминной продукции для населения.